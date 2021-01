Obras no centro de Santa Cruz

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e os vereadores Dúlio Freitas, Miguel Alves e Jaime Silva visitaram esta quarta-feira a Avenida 25 de Junho e a Rua do Bom Jesus, onde dentro a duas semanas se vão iniciar trabalhos de repavimentação, construção de passeios, lançamento de redes de água e esgotos, pintura do túnel e beneficiação de dois abrigos de paragem.

A visita de trabalho contou com a presença de técnicos da autarquia e da empresa vencedora da empreitada que também vai incluir a repavimentação da Rua do Bom Jesus. O valor total do investimento é de cerca de 202 mil euros.

"Esta é a continuidade de um trabalho que tem vindo a ser realizado desde o início do actual mandato, contrariando os que andam a apregoar que a obra só surge agora em ano de eleições. A esses esclarece que desde Outubro de 2017 até agora, a autarquia já realizou 75 empreitadas, sendo que agora apenas estão em execução. Creio que estes números são suficientes para esclarecer as mentiras dos que andam a apregoar que só estamos a trabalhar em ano de eleições, que aliás são os mesmos que também votaram contra o Orçamento que permitiu todas estas obras", defendeu Filipe Sousa, citado num comunicado enviado para a comunicação social.

Filipe Sousa adiantou que outras obras vão ser apresentadas e lançadas: "O nosso compromisso com a população só termina em Outubro deste ano", lê-se ainda.

Mapa de empreitadas lançadas e concretizadas desde Outubro de 2017 pela CMSC, CMSC