PS-Funchal destaca obras da CMF em São Roque

A concelhia do Funchal do Partido Socialista visitou, este fim-de-semana, algumas obras que estão a ser levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), na freguesia de São Roque, nomeadamente o novo arruamento na Vereda da Cova e o alargamento da Vereda do Calhau.

O presidente da estrutura concelhia, Gonçalo Jardim, disse que se tratam de obras que vêm ao encontro dos anseios da população residente nesta localidade, a qual espera por estas intervenções há mais de quatro décadas.

A política só faz sentido se for feita em prol do bem comum, da população e na melhoria da sua qualidade de vida. A acção política deve ser centrada em investimentos inteligentes e pertinentes e, por estas razões, congratulamos o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o seu executivo pelo seu excelente trabalho e empenho em prol dos fregueses de São Roque".

Para além disso, a concelhia do Funchal sublinha que a autarquia tem levado a cabo neste mandato outras intervenções muito importantes para a freguesia, nomeadamente a substituição da rede de fibrocimento no Caminho de São Roque e na Penteada, a requalificação do Mercado da Penteada, o novo Polidesportivo da EB1/PE do Lombo Segundo e a consolidação da escarpa da Comandante Camacho de Freitas.