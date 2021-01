Colégio de Santa Teresinha tem quatro turmas em isolamento

O Colégio de Santa Teresinha, no Funchal, tem quatro turmas em isolamento profilático devido a casos positivos de Covid-19 provenientes de contactos familiares.

Trata-se de turmas do 1.º Ciclo, nomeadamente: 4.º A, 1.º A, 2.º B e 2.º C.

A Direcção do Colégio recorda que as previsões para as próximas semanas não são animadoras, tendo em conta o aumento do número de casos positivos que se tem verificado na Região, e pede o reforço das medidas e dos procedimentos que têm vindo a ser implementados, nomeadamente o uso de máscara certificada, de tamanho adequado à criança, a desinfecção e lavagem das mãos, o distanciamento social, a permanência em casa sempre que houver manifestação de sintomas e a comunicação aos docentes de situações de contacto directo ou indirecto com casos positivos de Covid-19.