Funchal aprova reabilitação do quarteirão da Insular

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprova hoje a reabilitação do quarteirão da Insular. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o parecer favorável da Cultura permite que o projecto 'Savoy Residence Insular' arranque.

O investimento de 60 milhões de euros da Savoy, empresa do Grupo AFA, contempla 47 apartamentos de luxo e lojas comerciais. A intervenção é autorizada hoje na reunião semanal da autarquia que considera a operação urbanística como relevante para a economia local.

Outros destaques nesta edição

Marítimo morreu na praia: Verde-rubros estiveram a ganhar até ao último minuto dos descontos, mas acabaram eliminados da Taça de Portugal, no prolongamento, pelo Estoril.

Madeira tem a 3.ª taxa mais alta dos internamentos por álcool: Em 2019 houve 429 hospitalizações, revela o Relatório Anual sobre os Comportamentos Aditivos e Dependência. Já em 2018 houve duas mortes relacionadas com o consumo de drogas.

Lar tenta conter vírus: Surto na Bela Vista força unidade a confinar utentes aos quartos e ao uso de loiça descartável. Sobre o avanço da pandemia na Madeira, saiba que a Região isolou mais de 500 alunos em apenas três dias e que ontem foram identificadas 106 novas infecções, elevando para 1.955 os casos activos.

106 novos casos de Covid-19 na Madeira Há 106 novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, na Madeira, passando a Região a contabilizar, desde o início da pandemia, 4.767 casos confirmados de covid-19 no território regional.

Por fim, conheça o caso do homem que é acusado de tentar matar irmão com podoa: Incidente aconteceu em Abril do ano passado, em São Roque. Também ontem saiba que houve um homem detido com cocaína durante o recolher obrigatório e que está envolvido em 29 outros processos-crime.

