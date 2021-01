Funchal aprova novas zonas para urbanizar e reabilitar

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta tarde, o plano que permite a urbanização de uma zona do Amparo onde cerca de metade da área disponível será para cedências ao espaço púbico.

"É um exemplo do rigor que a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a gerir o ordenamento do território na cidade e chamando a si o desenho urbano, acaba por trazer benefícios para o interesse público, salvaguardando as expectativas da iniciativa privada", referiu Miguel Silva Gouveia no final da reunião de câmara desta tarde.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal refere que a Câmara conseguiu cerca de 25 mil metros quadrados de áreas de cedência para o espaço público, onde se inclui um jardim público que prolonga o já existente desde a Ajuda à Avenida do Mar. Será também feito o prolongamento da rua que liga o Caminho Velho da Ajuda à Rua Vale da Ajuda, "numa generosa alameda que liga à Estrada Monumental".

Na mesma reunião, foram aprovados vários projectos de reabilitação urbana no centro histórico do Funchal. Entre essas aprovações está o prédio da Insular, tal como noticiou, hoje, o DIÁRIO na sua edição impressa.

De relembrar que 70 edifícios estão a ser reabilitados no centro histórico do Funchal.