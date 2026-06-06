Será desta que sai o Totoloto?

Já há várias semanas que o 1.º prémio do Totoloto se vem acumulando. O sorteio deste sábado tinha à consideração dos apostadores um jackpot de 11,8 milhões de euros.

O sorteio n.º 045/2026 de 6 de Junho extraiu os números 6 - 8 - 15 - 33 - 49 e o 'número da sorte' 12.

Caso seja o vencedor desta chave, já sabe que o Estado ficará com 20% do seu prémio, retirando assim 2,36 milhões de euros, ficando, ainda assim, caso seja o feliz contemplado, com 9,44 milhões de euros.

Boa sorte.