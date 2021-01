Tome nota da agenda desta sexta-feira, dia 29 de Janeiro

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, as obras de construção de uma rede hídrica de combate a incêndios florestais integrada no projecto da faixa corta-fogo do Caminho dos Pretos.

Pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação dos resultados da 3.ª edição do Orçamento Participativo do Funchal. O executivo municipal estará presente na ocasião e os autores das 33 propostas finalistas irão assistir à cerimónia por videoconferência, em virtude das actuais circunstâncias sanitárias.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita amanhã, às 10 horas, as obras do Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos, que se encontram na primeira fase.

O grupo parlamentar do PSD reúne-se com o responsável pela Unidade de Emergência em Saúde Pública, no Centro de Saúde do Bom Jesus. Pelas 11 horas serão prestadas declarações à comunicação social.

Às 09h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre uma conferência de imprensa do Juntos Pelo Povo (JPP).

O PCP realiza, às 11 horas, junto à igreja da Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, uma conferência de imprensa para apresentar uma iniciativa parlamentar.