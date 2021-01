Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 28 de Janeiro

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, a nova unidade de internamento covid-19 criada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, cuja empreitada está agora concluída.

O município de Porto Moniz assina, pelas 15h30, protocolos de apoio ao associativismo com diversas associações e clubes do concelho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Porto Moniz.

A reunião de Câmara desta semana, no Funchal, irá realizar-se por videoconferência. O executivo municipal irá prestar declarações, a partir das 17h30.

O grupo parlamentar do PSD promove, às 11h30, uma conferência de imprensa, na sede do PSD Madeira, à Rua dos Netos.

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza, pelas 11 horas, uma iniciativa política, que terá como porta-voz Élvio Sousa. Na iniciativa, que decorre na Fajã da Ovelha - Casais da Serra, serão abordados projectos comunitários.