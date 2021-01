Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 27 de Janeiro

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita, pelas 10h30 a Zona de Lazer do Posto Florestal do Fanal (freguesia do Seixal, concelho do Porto Moniz). Trata-se de um espaço que foi todo intervencionado de forma a proporcionar melhores condições. Ao todo, na zona do Fanal, foram recuperadas 4 Zonas de Lazer.

Realiza-se, pelas 09 horas, o debate mensal com o Governo Regional, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A artista plástica Teresa Jardim inaugura, pelas 12h30, uma exposição, na Galeria Espaçomar, na Escola Gonçalves Zarco.