Não é tempo para “chico-espertice”, diz Pedro Ramos

O secretário regional de Saúde e de Protecção Civil disse, esta manhã, que tanto o País, como as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, estão a tomar uma série de medidas para combater a pandemia da Covid-19. “Tomamos uma série de medidas que tiveram resultados positivos e outras que tiveram resultados menos positivos”, admitiu o governante, sublinhando também que o insucesso de muitas das decisões prende-se com a “chico-espertice” de algumas pessoas, que continuam a desrespeitar as medidas.

“O que é certo é que continuamos com um aumento assustador de casos”, continuou o governante, que fala no evento ‘Covid 19 em 2021: O Dia Seguinte’, uma mesa redonda on-line para debate sobre o balanço de um ano de pandemia e próximos passos a dar este ano. O evento é de preparação da 2.ª Cimeira das Regiões de Saúde, prevista para Março e conta com a participação dos ex-ministros da Saúde Adalberto Campos Fernandes, Ana Jorge e Maria de Belém Roseira.

O ex-ministro Adalberto Fernandes voltou a referir um termo utilizado pelo próprio, o de “um carro desgovernado”, e que admitiu que muita polémica gerou, para defender uma resposta concertada de todas as entidades públicas e privadas no combate a uma pandemia que vai deixar marcas profundas na economia e na sociedade. “Tomadas de decisão mais concertadas. São possíveis. Mas falta alguma vontade”, considerou também Ana Jorge. “Quem rege a orquestra é que tem que garantir que todos entram no seu momento chave”, disse mesmo Maria de Belém Roseira.

Sendo certo que a investigação sobre a pandemia é contínua, inclusive com os avanços e os recuos ao nível das várias vacinas, há que se pautar por uma “credibilidade” na informação que vai muito além das questões políticas. Aliás, em matérias da Covid-19, deverá haver uma resposta nacional e regional que “seja em nome do povo e do interesse das pessoas”.