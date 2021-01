Madeira diagnostica cada vez mais doentes com suspeitas de cancro oral

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil reuniu-se hoje, por videoconferência, com o grupo de médicos que integram o Programa de Intervenção Precoce do Cancro Oral na RAM (PIPCO-RAM). Nesta reunião, Pedro Ramos foi informado que os médicos de Medicina Dentária e os médicos de Medicina Geral e Familiar estão a referenciar cada vez mais doentes com suspeita de lesões na cavidade oral para avaliação, seguimento e tratamento diferenciado.

Este aumento é resultado de todo o investimento realizado na política de saúde implementada na Região no ano de 2017, através da criação do PIPCO-RAM.

A Secretaria de Pedro Ramos diz que em plena pandemia Covid-19, a intervenção precoce no tratamento do cancro oral é uma actividade constante, sem interrupção, e tem permitido diagnosticar lesões malignas, numa fase precoce, com efeitos muito positivos no tratamento dos doentes com cancro oral.

Para o início do mês de Fevereiro ficou agendada uma nova reunião para abordar questões relacionadas com a formação de novos médicos que irão integrar o PIPCO-RAM.