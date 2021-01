Três ex-ministros juntam-se a Pedro Ramos para debater pandemia

Pedro Ramos preside dentro de cerca de duas horas à abertura e encerramento de ‘Covid 19 em 2021: O Dia Seguinte’, uma mesa redonda para debate sobre o balanço de um ano de pandemia e próximos passos a dar este ano. O evento é de preparação da 2.ª Cimeira das Regiões de Saúde, prevista para Março e vai contar com a participação dos ex-ministros da Saúde Adalberto Campos Fernandes, Ana Jorge e Maria de Belém Roseira.

A iniciativa agendada para as 10 horas será transmitida via Facebook do Hospital do Futuro, é uma organização conjunta entre o Fórum Hospital do Futuro e a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil da Madeira. Tem a duração prevista de 1h30 e vai abordar a duração e gravidade do surto, a contenção da pandemia, a mitigação de efeitos, a coesão social e a recuperação económica. A moderação é de Paulo Nunes de Abreu, Co-fundador do Fórum Hospital do Futuro.

“Trata-se de um pré-evento preparatório da Cimeira das Regiões de Saúde, em que a participação de vários ex-ministros da Saúde nos brindará o melhor enquadramento possível para as questões-chave que devem ser abordadas na 2ª edição desta Cimeira nos próximos dias 16 e 17 de Março, com a participação de várias personalidades no campo da saúde, Ministério da Saúde, administrações regionais de Saúde, autarcas e associações da sociedade civil”, apresenta a organização.

Além de seguir online, as pessoas podem ainda inscrever-se para seguir na sala zoom, onde terão oportunidade de abordar os convidados.

A Cimeira das Regiões de Saúde pretende precisamente a partilha de experiências com vista ao “fortalecimento dos laços de colaboração inter-organizacional em saúde, incluindo a participação activa da sociedade civil, na procura contínua de ganhos em saúde e reforçando a importância do papel que as Regiões de Saúde podem desempenhar”.