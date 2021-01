Sondagem é "não assunto" para Pedro Fino

É um “não assunto” para o Partido Social Democrata a sondagem publicada hoje na edição do DIÁRIO que dá a vitória à coligação ‘Confiança’ sobre uma eventual coligação entre o PSD e o CDS-PP nas próximas eleições autárquicas de Outubro no Funchal. A diferença é de 1,4 %, com a ‘Confiança’ à frente do PSD+CDS/PP com 36,9% dos votos, face aos 35,5% conseguidos pelos dois partidos da Direita.

Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infra-Estruturas, afirmou que não liga a sondagens. “Eu estou empenhado no que estou a fazer e tão focado nos objectivos que tenho para cumprir que não ligo rigorosamente nada a isso”, disse, num breve comentário. “Para mim é um não assunto”.

Pedro Fino é um dos nomes que foram já falados para avançar pelo PSD e colocados como possíveis numa candidatura contra Miguel Silva Gouveia neste inquérito conduzido pela Eurosondagem. À pergunta ‘Se fossem hoje as eleições autárquicas para a Câmara Municipal do Funchal e estes os candidatos qual seria o seu voto?’, o actual secretário regional com as obras públicas consegue 38,9% dos votos, Miguel Silva Gouveia 50,2%. O actual presidente da Câmara Municipal do Funchal está melhor ainda do que Pedro Calado (48,5% - 40,5%); do que José Prada (47,9% - 40,8%) e do que Eduardo Jesus (47,3 – 42,7%). José Prada, Eduardo Jesus e Pedro Calado, actuais secretário-geral do PSD, secretário regional do Turismo e Cultura e vice-presidente do Governo Regional, preferiram não comentar.