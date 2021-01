Marítimo afastado da Taça de Portugal pelo Estoril

Houve taça nos Barreiros e quem saiu a sorrir foi o Estoril. A equipa da Linha bateu o Marítimo por 1-3, depois de ter empatado o encontro no último suspiro do tempo regulamentar, na cobrança de uma grande penalidade. No prolongamento, os estorilistas marcaram mais dois golos e ainda falharam uma grande penalidade.

Um cabeceamento certeiro de Joel Tagueu, aos 29 minutos do primeiro tempo, tinha praticamente carimbado hoje, nos Barreiros, a passagem do Marítimo à meia-final da Taça de Portugal, mas no último lance do tempo regulamentar o Estoril Praia empatou (90+10), numa grande penalidade cobrada por João Gamboa, um velho conhecido dos maritimistas.

Num claro ascendente da equipa lisboeta, moralizada pelo empate conquistado ao cair do pano, Amani operou a reviravolta aos 98 minutos, já depois dos estorilistas terem desperdiçado nova grande penalidade, que castigou uma falta do guardião Caio Secco.

Harramiz, aos 109 minutos, sentenciou o desafio e entregou ao Estoril o passaporte à próxima fase da competição.

Nota ainda para o facto dos verde-rubros terem ficado reduzidos a dez elementos por expulsão de Cláudio Winck, aos 101 minutos, antes de Edgar Costa também receber ordem de expulsão, aos 120 minutos.