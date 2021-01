Teresa Jardim inaugura exposição

Chama-se ‘Dar a Palavra’, é uma instalação da artista plástica Teresa Jardim e está exposta na Galeria espaçomar da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco desde ontem.

Teresa Jardim realçou que 'dar a palavra' unifica o acto de criar e de expor: "A criação artística envolve um arriscado caminho de espelhos, contextos e objectos, bem como a manipulação das palavras ou dos meios plástico-expressivos mais diversos. Assistindo assim a uma vocação comunicante, numa espécie de movimento para fora de mim e delas próprias" A artista plástica destacou ainda: "A palavra, a criação, é o espaço de liberdade autoconsciente onde nos compreendemos livres dentro do mundo".

A directora da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Ana Cristina Duarte, realçou a importância da formação integral dos alunos e de fomentar a formação de espíritos conscientes do mundo e de si próprios, enfatizando o papel que as artes e a criatividade assumem nesse âmbito.

Na inauguração marcaram presença o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e presidente da junta de freguesia de S. Martinho, Duarte Caldeira que aproveitaram para felicitar a galeria pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos e pelo apoio a diferentes artistas acolhidos no espaço, dinamizando a cultura e as artes na cidade e na Região. Miguel Silva Gouveia enalteceu o papel primordial das artes e da cultura no desenvolvimento da cidade durante a pandemia, destacando que os criadores/artistas são o espelho da criatividade e da inovação dentro dos condicionalismos e restrições que a situação pandémica impõe.

A professora Isabel Santa Clara também falou sobre a obra plástica e a exposição de Teresa Jardim.