De património histórico tornado jardim público há 17 anos

Num longo historial que remonta aos tempos do 'ouro branco', o açúcar, a antiga Fábrica do Torreão, então em degradação, fazia uma das várias capas do DIÁRIO nos tempos que se seguiram, esta feita porque se defendia uma candidatura do edifício a Património da Humanidade pela UNESCO. Mas os planos da Câmara Municipal do Funchal, enão liderada por Miguel Albuquerque, optou por entregar o projecto ao Governo Regional, liderado por Alberto João Jardim, que tinha mais poder para levar em frente a construção de um jardim no 'coração' da cidade.