Estoril empata no último suspiro e leva jogo para prolongamento

Um cabeceamento certeiro de Joel Tagueu, aos 29 minutos do primeiro tempo, tinha praticamente carimbado hoje, nos Barreiros, a passagem do Marítimo à meia-final da Taça de Portugal, mas no último lance do tempo regulamentar o Estoril Praia empatou (90+10), numa grande penalidade cobrada por João Gamboa, um velho conhecido dos maritimistas. O encontro vai agora para prolongamento.