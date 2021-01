A PSP está a fiscalizar, no final da tarde desta terça-feira, os incumprimentos ao confinamento imposto pela pandemia de covid-19.

Recorde-se que, de acordo com a resolução do Governo Regional, todos os estabelecimentos comerciais devem encerrar até às 18 horas, com o recolher obrigatório em vigor entre 19 e as 5 horas.