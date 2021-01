Detido com moto furtada durante recolher obrigatório na Madeira

Um indivíduo de 39 anos, que se encontra referenciado em 17 processos distintos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública, esta madrugada, durante o recolher obrigatório.

O indivíduo, que reside no Funchal, foi apanhado com uma moto furtada, na posse de uma arma branca e com materiais utilizados na prática de furtos com arrombamento, no âmbito do um reforço no policiamento no período nocturno.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, foi possível apurar que “a viatura em questão havia sido acabada de furtar de uma garagem existente neste mesmo concelho, sendo que atendendo ao local onde o suspeito se encontrava, a postura adoptada, o seu historial e os materiais que detinha na sua posse, existiam fortes indícios que este preparava-se para cometer novo ilícito quando foi detido”.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, tendo-lhe sido aplicado a medida de coacção de apresentações periódicas semanais.

O Comando Regional da PSP aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.