Critério de vacinação será integralmente cumprido, Albuquerque reage às críticas de bombeiros

“O critério de [vacinação] que foi estabelecido vai ser integralmente cumprido”, no entanto “não podemos fazer da mesma forma do que na Madeira”.

A declaração do presidente do Governo Regional é também uma reacção ao facto de existir alguma incompreensão junto de alguns bombeiros na Madeira que viram 24 colegas do Porto Santo receber a primeira toma da vacina quando, recordam, estava estipulado que, numa primeira fase, apenas 10 efectivos de cada corporação receberiam o medicamento.

Os operacionais concordam que sejam 24 ou até mais, de qualquer modo sublinham que só foram vacinados 10 elementos dos BVM e 10 dos Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de 20, quando os mesmos estão num concelho cuja dimensão populacional e de casos é manifestamente superior.

As palavras do presidente do Governo Regional aconteceram durante a visita a uma exploração agrícola localizada na freguesia da Ponta do Sol.