Deputado madeirense na AR não quer prioridade na vacinação

Deputados, funcionários da Assembleia da República (AR), autarcas e magistrados do Ministério Público vão ser vacinados contra a covid-19, mas nem todos pretendem integrar esse grupo prioritário. É caso do madeirense Paulo Neves, deputado eleito pelo PSD à AR.

Através do seu facebook, garante que concorda com a vacinação prioritária para alguns cargos políticos, como é o caso do Presidente da República e alguns titulares de cargos nos Governos nacional e regionais. No entanto, sublinha Paulo Neves, não partilha dessa opinião em relação aos deputados: "Como deputado dispenso essa possibilidade de prioridade e irei aguardar a fase da minha vacinação", reforçou.