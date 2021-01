Reino Unido já administrou mais de cinco milhões de vacinas

O Reino Unido revelou hoje que já administrou mais de cinco milhões de doses da vacina covid-19 desde que iniciou a sua campanha de imunização no início de dezembro.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que agradeceu "o tremendo esforço nacional" que estão fazendo todos aqueles que contribuem para o plano de vacinação.

"Dose a dose, estamos a proteger os vulneráveis e a aproximarmo-nos do objetivo de derrotar o vírus", afirmou o chefe de governo numa mensagem na sua conta oficial da rede social Twitter.

De acordo com os últimos dados oficiais, publicados hoje, o total de pessoas vacinadas no Reino Unido com a primeira dose chega a 4,97 milhões, enquanto 464.036 já receberam uma segunda dose.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, garantiu hoje na Câmara dos Comuns que o país está a administrar 200 doses por minuto, o que permitiu vacinar até hoje dois terços dos residentes em centros para idosos.

"Estamos no caminho certo para cumprir a nossa meta de vacinar os residentes de lares até ao final deste mês, e com sorte, antes disso", disse Hancock.

A campanha de imunização liderada pelo Reino Unido, que inclui as vacinas da Oxford / AstraZeneca e Pfizer / BioNTech, pretende dar pelo menos uma primeira dose a 15 milhões de pessoas vulneráveis até 15 de fevereiro.

No momento, a vacinação britânica é a terceira melhor do mundo, com 0,42 doses diárias por 100 pessoas, atrás apenas de Israel (1,47) e dos Emirados Árabes Unidos (1,14), segundo o portal "O nosso mundo em dados" [https://ourworldindata.org/coronavirus], desenvolvido pela Universidade de Oxford.

Segundo aquela fonte, estima-se que 6,79% da população britânica já recebeu pelo menos uma dose da vacina Covid-19, enquanto o número de residentes imunizados com as duas doses está em torno de 0,68% do total da população.

Esses números respondem à estratégia do governo britânico de atrasar a segunda dose até 12 semanas, em vez das apenas três recomendadas pelas farmacêuticas, após a primeira inoculação.

Com base na eficácia que a primeira injeção proporcionaria teoricamente, as autoridades britânicas deram prioridade a administrar a injeção inicial o mais rápido possível ao maior número de pessoas e esperar mais tempo para completar a vacina com uma segunda dose.

No entanto, o Reino Unido anunciou esta semana que irá reavaliar o nível de imunidade fornecido pela primeira dose da vacina da Pfizer após dúvidas levantadas por um estudo de cientistas israelitas.

De acordo com o último balanço oficial, o Reino Unido contabilizou até o momento mais de 3,5 milhões de casos de coronavírus e 94.580 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.