Em 2020 houve 881 sociedades constituídas na Madeira

A Madeira registou, em 2020, um saldo positivo no que diz respeito à constituição de sociedades, totalizando 881 sociedades constituídas na Região, número superior às dissoluções verificadas no mesmo ano, que se fixaram nas 573. Feitas as contas, a Madeira apresenta um saldo positivo de 308 sociedades, indicam os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça ao INE.

Se compararmos estes números com o ano de 2019, há menos 178 constituições e menos 51 dissoluções, facto que reflecte o impacto das restrições económicas resultantes da pandemia Covid-19, particularmente no 2.º trimestre.

De acordo com os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, para o saldo global positivo no ano em referência (2020), contribuíram essencialmente o “Alojamento, restauração e similares” (+72), seguido das “Actividades imobiliárias” (+61), das “Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” (+59), das “Actividades de informação e de comunicação” (+36), da “Construção” (+27) e das “Actividades de saúde humana e apoio social” (+22).

Em sentido inverso, as únicas actividades com saldo negativo foram a “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (-27) e as “Indústrias extrativas” (-1).

Em 2020, o número de constituições foi superior ao de dissoluções em todos os municípios: no Funchal (614 contra 415), Santa Cruz (87 contra 60), Câmara de Lobos (59 contra 34), Machico (32 contra 17), Ribeira Brava (22 contra 10), Ponta do Sol (24 contra 14), Santana (13 contra 4), São Vicente (8 contra 3), Porto Moniz (6 contra 2), Calheta (11 contra 10), e Porto Santo (5 contra 4).

Comparativamente com os números nacionais, o rácio entre constituições e dissoluções na Madeira foi de 1,54, inferior ao valor observado para o país (2,33).

Se olharmos para o 4.º trimestre de 2020, verifica-se um saldo positivo entre a constituição e a dissolução de sociedades (+94), mantendo-se a tendência observada no trimestre anterior. Por actividade, observa-se que o saldo positivo mais pronunciado vem das “Actividades imobiliárias” (+30), seguido do “Alojamento, restauração e similares” (+29), das “Actividades de informação e de comunicação” (+25), das “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares“ (+23) e das “Actividades de saúde humana e apoio social” (+14).

Por sua vez, os saldos negativos mais acentuados registaram-se no “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (-38), nas “Actividades administrativas e dos serviços de apoio” (-6), na “Indústrias transformadoras” e “Educação” (-2 em ambas as actividades).

Os municípios que mais contribuíram para o valor do saldo global no 4.º trimestre de 2020 foram o Funchal (+46), Santa Cruz (+18) e Câmara de Lobos (+15).