O União da Madeira terá um novo modelo estrutural de Comissão Instaladora.

Através de um comunicado de imprensa, explica que o clube decidiu "optar por um novo modelo estrutural de Comissão Instaladora, composta apenas por cinco membros, que fica incumbida de iniciar o processo associativo, filiando sócios e convocando, no prazo de seis meses, Assembleia Geral para eleição dos órgãos sociais, nos termos dos números 2 e 3 do artigo 32.º dos estatutos, e que assumirá transitoriamente as funções da direcção, da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal".

Além disso, revela que a sede continuará a ser no Funchal, mas num espaço a anunciar e a inaugurar em breve, e que a designação social 'Associação Desportiva União da Madeira' será alterada para 'Clube Futebol União da Madeira 1913'.

Mais: será condicionado o desempenho de cargos nos órgãos sociais do clube, ficando os seus futuros membros eleitos impedidos de exercer outro cargo nos órgãos sociais de clubes, associações de clubes, federações desportivas ou sociedades desportivas, excepto nas sociedades desportivas em que o próprio clube participar.

De forma a abrir o clube aos sócios, foi pela primeira vez fixado o valor das quotas:

Sócio maior de idade - 20 euros

Sócio menor de idade - 10 euros

Sócio atleta menor de idade - 5 euros

A Comissão Instaladora será constituída pelos seguintes elementos:

Presidente: José Jaime Franco de Gouveia

Vice-Presidentes: Pedro Manuel Nóbrega dos Santos de Freitas Araújo; Juvenal José Xavier Barros de Freitas; João Carlos da Silva Teixeira; Nélio Bruno Vasconcelos de Jesus.