Venda da subconcessionária do Baixo Alentejo a fundo de investimento notificada à Concorrência

A Autoridade da Concorrência foi notificada pela gestora de fundos de investimento Vauban Infrastructure Partners do controlo exclusivo indireto sobre duas sociedades com troços da subconcessão rodoviária do Baixo Alentejo, a SPER e a Planestrada.

A SPER - Sociedade Portuguesa para a Construção e Exploração Rodoviária explora, em regime de exclusividade, a subconcessão do Baixo Alentejo, que corresponde a um troço rodoviário de 113,4 quilómetros (km), parte do IP2, localizado na região do Baixo Alentejo (Portugal), entre o Nó do Ramal (15 km a leste da cidade de Évora) e Castro Verde.

Já a Planestrada - Operação e Manutenção Rodoviária é responsável pela exploração, manutenção e conservação dos troços rodoviários incluídos na subconcessão do Baixo Alentejo, bem como pela prestação de serviços relacionados com estas atividades.

A Vauban, uma subsidiária da Natixis, sociedade controlada pelo Grupo Banque Populaire e Caisse d Epargne (BPCE), é uma sociedade gestora de fundos de investimento vocacionados para investimentos em infraestruturas nos setores dos transportes, social, digital e dos serviços públicos.

A venda à Vauban Infrastructure Partners foi negociada e anunciada, em finais de dezembro pelos donos da SPER, mas sem adiantar o valor do negócio, precisando apenas que os vendedores são a Tecnovia -- Sociedade de Empreitadas, Tecnovia Madeira -- Sociedade de Empreitadas, Conduril Engenharia, Conduril -- Gestão de Concessões de Infraestruturas, Iridium Concesiones de Infraestructuras, Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, Dragados, Novo Banco e Banco Comercial Português.