Madeira rendida a Marcelo

Os portugueses renovaram a confiança em Marcelo Rebelo de Sousa, ontem reeleito Presidente de todos.

Com 60,70% Marcelo reforça a votação no País e na Madeira, região onde obtém o seu melhor resultado, alcança 72,16%. A abstenção também cresce em todas as frentes tal como Ventura que por ficar em terceiro, demite-se por instantes do Chega.

As Presidenciais podem ser relidas no nosso agregador.

Um tiroteio em pleno recolher obrigatório agitou a noite de sábado no Funchal com fugas à polícia, disparos, perseguições e detenções. Ontem a Região registou balanço covid ‘positivo’ após 37 dias, com 85 novos casos.

Pode ler ainda que o Marítimo perde estado de graça. Os verde-rubros foram derrotados em casa pelo Paços de Ferreira (0-3). Hoje joga o Nacional que recusou adiar jogo com o Benfica.

Um mês depois do dilúvio, que mais “parecia uma bomba” a rebentar, o presidente da Junta de Ponta Delgada diz que se fazem contas à vida e fala do mau ordenamento do território.

