151 utentes vacinados contra a Covid-19 no Lar da Bela Vista

O maior lar da Madeira tem 151 utentes e 191 funcionários vacinados contra a Covid-19, informação relevante tendo em conta que neste momento o Lar da Bela Vista contabiliza quatro casos positivos entre três residentes e uma profissional. A informação, que consta na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, destaca ainda que mais de 500 ajudantes dos lares madeirenses estão à espera da vacina.

Com cerca de 260 utentes, foi precisamente no Lar da Bela Vista que arrancou a campanha de vacinação a este género de instituições, na Madeira. A data simbólica, assinalada a 5 de Janeiro, mereceu algumas palavras de Miguel Albuquerque à instituição. O chefe do executivo madeirense estimava que naquele dia iriam ser vacinados “cerca de 30 utentes e perto de 20 funcionários” do espaço implantado na Rua do Lazareto, em São Gonçalo.

Mesmo com a proibição de visitas aos lares de idosos, na Madeira, e após a administração da vacina contra a Covid-19 a alguns funcionários e utentes do Lar da Bela Vista, este é efectivamente o primeiro caso identificado na instituição.

O plano de contingência foi activado e os três utentes infectados estão em isolamento.