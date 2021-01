32.ª morte por covid-19 aconteceu hoje na Madeira

"Informamos que no dia 23 de Janeiro faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça um homem (86 anos) com COVID-19", anuncia esta noite a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

O curto comunicado salienta que "o doente estava internado na Unidade Polivalente da COVID-19, desde o dia 21 de Janeiro, e tinha comorbilidades associadas", como tem sido habitual em todas as anteriores 31 vítimas anunciadas desde a primeira morte a 1 de Novembro do ano passado.

"À família enlutada apresentamos sentidas condolências", acrescenta a nota oficial, que contabiliza: "A Região contabiliza até à data, um total de 32 óbitos associados à COVID-19."