Todas as projecções com pódium coincidente

As projeções da RTP, SIC e TVI apontam para uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de hoje, com a socialista Ana Gomes em segundo e André Ventura, do Chega, em terceiro.

Com estes resultados, em que Marcelo tem mais de 50%, o atual Presidente da República ganha as eleições à primeira volta, de acordo com estas três projeções.

A sondagem da Universidade Católica para a RTP dá entre 57% e 62% dos votos a Marcelo Rebelo de Sousa, valor suficiente para que o recandidato ganhe à primeira volta, uma vez que só necessita de mais de 50%.

Quanto ao segundo lugar, a sondagem para a RTP dá vantagem à socialista Ana Gomes, com 13% a 16%, ficando André Ventura, do Chega, em terceiro, com valores entre os 9% e os 12%.

Em quarto lugar, empatados, surgem os candidatos Marisa Matias (BE) e João Ferreira (PCP), com um resultado entre os 3,5% e os 5,5%.

Tiago Mayan Gonçalves, candidato da Iniciativa Liberal, fica nesta projeção entre os 3% e 5% e Vitorino Silva consegue 2% a 4% dos votos.

A projeção da SIC, divulgada às 20:00, aponta para vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, com uma votação entre os 55,5 e os 60,5 %.

Segundo a SIC, o segundo lugar não está ainda decidido, com Ana Gomes a obter uma votação entre os 13,1 e os 17,1%, e André Ventura, entre 10,1 e 14,1% dos votos.

Para João Ferreira, a SIC estima uma votação entre 3,3 e 6,3%, e para Marisa Matias entre os 2,4 e os 5,4%.

Tiago Mayan Gonçalves deverá conseguir obter entre 2,3 e 5,3% dos votos e Vitorino Silva entre os 1,3 e 3,3%.

Os dados divulgados pela SIC foram apurados por uma sondagem à boca das urnas ISCTE/ ICS/GFK Metris para o canal da Impresa.

A sondagem da TVI (Pitagórica) avança com a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que deverá ter entre 56,4% e os 60,4% dos votos, seguido de Ana Gomes, com 12,2% a 16,2%

A projeção da TVI coloca André Ventura em terceiro lugar, com 9,9% a 13,9 dos votos. Tiago Mayan terá, segundo esta sondagem, entre 6,3% e 12,3%, Marisa Matias entre 2,2% e 6,2% e João Ferreira entre 2,1% e 6,1%.

Vitorino Silva, na última posição, terá, segundo esta projeção, entre 0,9% e 4,9% da escolha dos portugueses.

As projeções da sondagem à boca das urnas da Intercampus para a CMTV apontam para uma reeleição à primeira volta, com resultados entre os 55,8% e 60,6%. Ana Gomes conquista a segunda posição com uma votação entre 12,7% e 16,3%, e em terceiro lugar André Ventura, com uma votação entre 10,1% e 13,7%.

Marisa Matias deve ficar, segundo as projeções, em quarto lugar, com resultados entre 3,1% e 5,5%, seguindo-se Tiago Mayan Gonçalves, com números entre 3% e 5,4%, que fica à frente de João Ferreira, que deve obter uma votação entre os 2,9% e os 5,3%. A encerrar a lista, Vitorino Silva deve ter uma votação entre 1,6% e 4%.