Paulo Neves pede solidariedade nacional para reconstrução de habitações

O deputado do PSD-Madeira eleito à Assembleia da República confrontou, hoje, a Secretária de Estado da Habitação, por forma a apelar que o Governo da República "não se demita das suas responsabilidades e ajude as populações afectadas pelas intempéries do passado mês de Dezembro". Paulo Neves entende ser uma ajuda viável, "atendendo aos vários Programas nacionais existentes".

“Atendendo às intempéries que atingiram recentemente alguns concelhos da Madeira e que motivaram elevados prejuízos e tendo em conta a necessidade de verbas para a reconstrução e melhoramentos estruturais que, entretanto, estão a ser suportados, e bem, pelo Governo Regional e pelas autarquias, é fundamental que o Governo da República assuma as suas responsabilidades e disponibilize a sua ajuda, através dos vários programas nacionais que existem para esse efeito” afirmou o social-democrata, que, numa audição à Secretária de Estado da Habitação, fez questão de lembrar e de reiterar que a “Região aguarda e precisa dessa solidariedade nacional”.

“A Madeira precisa e tem direito a essa ajuda e aquilo que esperamos, neste momento, é que o Governo da República, através dos vários programas e instrumentos que tem ao seu dispor, venha a ser parte da solução para as famílias afetadas por este temporal”, vincou Paulo Neves, deixando claro que é isso que se espera do Estado em momentos difíceis como este, “um acordo e um compromisso que seja efetivo, rápido e urgente para acudir às populações que vivem nos concelhos afetados”.

O deputado quis lembrar que o Governo Regional "tem feito, sozinho, um esforço notável para combater e conter a pandemia". Paulo Neves reitera que o mínimo que se espera é que, ao menos neste caso das intempéries, o Governo da República venha a cumprir o seu papel.