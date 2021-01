Candidatura de João Ferreira "é a única que defende os trabalhadores"

A Comissão Regional de Apoio à Candidatura de João Ferreira esteve, esta tarde, no Funchal, numa acção de campanha com o intuito de mostrar ser a única candidatura que defende os trabalhadores.

Na ocasião, o dirigente sindical Alexandre Fernandes considerou que “este é o único projecto onde as marcas distintivas da defesa dos direitos dos trabalhadores são inseparáveis da vertente política, económica, social e cultural da nossa democracia".

Este foi o culminar de um dia de contactos com os trabalhadores. "Este é o único projecto que inscreve os direitos dos trabalhadores como intrínsecos à democracia; que reconhece às mulheres o direito à igualdade no trabalho e no salário, na família e na sociedade; que consagra importantes direitos das crianças e dos jovens e dos seus pais trabalhadores, dos reformados que dão nesta fase das suas importantes contributos à nossa sociedade, dos cidadãos com deficiência e; que proíbe as discriminações, as exclusões e combate às injustiças sociais. Que consagra o direito de resistência à ofensa dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos; que protege o exercício da actividade sindical e política, o activismo social", refere a Comissão Regional de Apoio ao candidato às eleições presidenciais.

"É por estes e por muitos mais motivos, que o voto no próximo domingo, 24 de janeiro, só pode ser em João Ferreira", concluiu Alexandre Fernandes.