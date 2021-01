"Chegou a hora de dar a palavra ao povo", afirma Miguel Fonseca

A comissão regional de apoio à candidatura de João Ferreira à Presidência da República promoveu hoje uma iniciativa de campanha eleitoral, junto à Assembleia Legislativa Regional, tendo Miguel Fonseca dito que "chegou a hora de dar a palavra ao povo, a quem cabe o direito e a responsabilidade de marcar a sua posição através do voto, que garante a democracia política consagrada na nossa Constituição",

"A democracia só se torna efectiva se o Presidente da República zelar para que a Constituição se cumpra no dia-a-dia dos portugueses. A candidatura de João Ferreira defende um presidente que esteja atento a políticas que promovam o bem-estar e qualidade de vida dos portugueses e uma efectiva igualdade entre todos os cidadãos". Miguel Fonseca

Além disso, reforçou que "esta candidatura tudo fará pela concretização dos direitos económicos e sociais, incluindo os direitos laborais, os direitos culturais e ambientais, e uma economia socialmente justa e com salários dignos".

"O voto nesta candidatura não se esgota no dia da eleição, e quanto maior for a votação maior será a determinação e a força política para reivindicar, juntos dos governos da Região e da República pelo cumprimentos dos direitos e melhores condições de vida dos trabalhadores da saúde, da educação, da hotelaria e do turismo, dos serviços, do comércio e de todos os sectores produtivos", sustentou.

"Nestes tempos em que novas ameaças de extrema-direita pairam sobre Portugal como em todo o lado sobre os direitos legítimos dos povos, a candidatura de João Ferreira filia-se numa longa tradição e numa cultura de resistência e de luta pela justiça e pela liberdade", reforçou, apelando ao voto no próximo dia 24 de Janeiro.