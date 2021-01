Candidatura de João Ferreira promoveu debate no Funchal

A candidatura de João Ferreira promoveu hoje, no centro da cidade do Funchal, na Placa Central da Avenida Arriaga, um debate público, intitulado 'Um horizonte de esperança alicerçado nos valores de Abril', no qual participaram como oradores a mandatária regional, Ana Salgueiro, e os apoiantes Miguel Fonseca e Francisco Simões.

Nesta iniciativa, que contou com dezenas de simpatizantes e apoiantes da candidatura de João Ferreira à Presidência da República, foram abordados os valores desta candidatura alicerçada nos valores de Abril e da defesa da constituição da República.