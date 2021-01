Votar em João Ferreira é votar pela cultura

A Comissão Regional de Apoio à Candidatura de João Ferreira à Presidência da República realizou esta tarde, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, uma iniciativa de campanha eleitoral com o escultor Francisco Simões a afirmar que p candidato do PCP é um homem da cultura e que quer que a cultura seja para todos.

Na iniciativa, Francisco Simões abordou a centralidade das políticas da cultura, da fruição e criação cultural, como componentes fundamentais do desenvolvimento humano e social do País. O escultor aproveitou o momento para apelar ao voto em João Ferreira no próximo dia 24 de Janeiro, sublinhando que esta é a única candidatura que defende os valores da liberdade e "afirma os deveres do Estado de incentivar e garantir o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de acção cultural em Portugal".

Sublinhou ainda a clara consciência de João Ferreira quanto aos deveres do Presidente da República de cumprir e fazer cumprir a Constituição, ("o seu programa de candidatura é a constituição"), afirmando que esta é a única candidatura "a promover a salvaguarda e a valorização da cultura e do património cultural, enquanto elemento vivificador da identidade nacional e vector do desenvolvimento nacional"