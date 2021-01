Grupo Leya com acesso gratuito à plataforma 'Aula Digital'

O Grupo Leya anunciou que a plataforma "Aula Digital" será gratuita a partir de sexta-feira, na sequência da decisão de encerramento das escolas hoje declarada pelo Governo devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Em comunicado enviado à Lusa, a Leya informou que, à semelhança do que aconteceu no confinamento de março de 2020, irá abrir as suas plataformas de ensino digital a todos os professores e alunos que vão entrar em confinamento.

Seja em Portugal continental ou nas regiões autónomas, esta iniciativa irá beneficiar toda a comunidade escolar, independentemente das suas escolas serem adotantes de manuais das editoras da LeYa Educação - ASA, Texto, Sebenta e Gailivro.

Para além de manuais, estão também disponíveis "recursos úteis para os diferentes cenários de ensino-aprendizagem, como roteiros de implementação, tutoriais, planificações, webinares, partilha de experiências e muito mais", declara o Grupo Leya no comunicado.

O acesso à "Aula Digital" é feito mediante "login" na plataforma, bastando que os alunos se registem, caso ainda não o tenham feito.

"Para se poder aceder gratuitamente a todos os conteúdos, está disponível uma opção "Oferta escolar" na qual o aluno deve preencher os campos apresentados e ativar o serviço gratuitamente", explica o grupo no comunicado.

Para os alunos do ensino privado e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira os recursos estão automaticamente disponíveis.

Em paralelo, os professores "podem partilhar recursos com os alunos através do módulo "As minhas salas", sendo apenas necessário que o professor crie a sua "sala" e notifique os alunos por e-mail para acederem à sala criada", expõe o Grupo Leya.

Uma vez criado este elo de comunicação, o professor pode enviar vídeos, animações, fichas, sínteses ou testes interativos, bem como esclarecer dúvidas e dar feedback aos seus alunos através do "Mural de Comunicação".?????

A Leya espera, deste modo, garantir "uma continuidade do trabalho que estava a ser desenvolvido presencialmente nas salas de aula".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.