Pedro Leal é o novo Director de Informação do Grupo Renascença

Pedro Leal, até agora Director Geral de Produção da Renascença, passa a acumular também o cargo de Director de Informação do Grupo, sucedendo a Graça Franco.

Pedro Leal está no Grupo Renascença Multimédia desde 1987 e é Director Geral de Produção da Renascença desde 2017. Agora, adiciona às responsabilidades que já detinha as da Direcção de Informação da própria Renascença, bem como da RFM e MEGA HITS.

No seu percurso no grupo, Pedro Leal ingressou na direcção do canal em 2001, onde assumiu responsabilidades na área do digital do canal Renascença, como chefe de redacção e Director-adjunto de Informação.

De acordo com o Grupo Renascença, Graça Franco continuará a colaborar com o Grupo Renascença Multimédia, não só com os seus comentários na Renascença, mas também com os habituais artigos de opinião.