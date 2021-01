GR aperta fiscalizaçâo aos bares e Ireneu Barreto defende fecho de escolas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou que, amanhã, o Conselho de Governo vai deliberar no sentido da proibição do consumo de bebidas de pé nos bares, de modo a evitar aglomerações de pessoas e situações que propiciam a propagação da pandemia de Covid-19.

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, afirmou hoje que, como cidadão, é favorável ao encerramento total das escolas na Região, adiantando que apoiaria esta medida se fosse determinada pelas autoridades de saúde e o Governo Regional.

O desemprego registado no último mês do ano de 2020 trouxe o total de inscritos acima dos 20 mil, mais precisamente 20.116 desempregados à procura de trabalho na Madeira. Um aumento de 1,9% face ao mês anterior (19.749) e um crescimento de 31,3% face ao mesmo mês de 2019, altura em que havia 15.324 pessoas desempregadas na Região.

Continuam os casos de Covid-19 nas escolas da Madeira. Entre as situações mais recentes, destacam-se três alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Areeiro e Lombada que acusaram positivo durante o fim-de-semana.

Outra notícia, no início do dia, dava conta que uma turista que estava perdida ontem nas serras da Madeira junto ao Pico Ruivo foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Santana, Polícia de Segurança Pública e Polícia Florestal.