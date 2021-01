O Serviço Regional de Saúde informou, esta tarde, que faleceu na Unidade Polivalente da COVID-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça um homem (91 anos) com COVID-19 e com comorbilidades associadas.

A Região contabiliza, até à data, um total de 31 óbitos associados à COVID-19.

“À família enlutada apresentamos sentidas condolências”, acrescenta a nota enviada às redacções.