Contacto de alunos com casos positivos de Covid-19 justificam isolamento preventivo

Com o aumento de infectados em vários concelhos da Região, são cada vez mais os casos de alunos que contactam com familiares infectados e que, por conseguinte, levam ao isolamento preventivo das suas turmas.

Foi o que aconteceu na Escola Básica do 1.º ciclo/PE Prof. Eleutério de Aguiar, onde uma turma, com 11 crianças, duas educadores e duas ajudantes ficam em quarentena, até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde. O contacto da criança com a pessoa infectada ocorreu fora do contexto escolar.

Situação idêntica afectou a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniçal, onde uma turma, de 14 alunos, inicia, também, as aulas à distância.