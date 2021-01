Madeira atinge 20.116 desempregados em Dezembro

Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) são mais 367 desempregados registados no final de Dezembro face a Novembro, mas um aumento de 4.792 desempregados em relação aos dados de há um ano.

Estes dados estão muito similares em todo o país, que tem um aumento médio de 1% face a Novembro, com o maior aumento por regiões a acontecer no Algarve (+7,7%), mas com Lisboa e Vale do Tejo a ser a única região com diminuição mensal (-2,2%). Em termos homólogos, a Madeira está também acima da média nacional (+29,6%), sendo que o maior aumento deu-se igualmente no Algarve (+60,8%) e o menor ocorreu nos Açores, +0,1%, o que dá um crescimento quase nulo.

Noutros indicadores, as ofertas de emprego na Madeira no final do mês (192) baixaram 16,2% face Novembro (229) e recuaram 30,9% em relação a Dezembro de 2019 (278); face ao número de inscritos ao longo do mês (920), registou-se uma diminuição de 33,2% em relação ao mês anterior (1.379), mas um aumento de 12,3% face ao período homólogo (820).

Por outro lado, as ofertas recebidas ao longo do mês ascenderam a 87 novas propostas, o que resulta numa quebra de 39,2% em relação a Novembro (143) e uma quebra menos expressiva de 27,5% face a Dezembro do ano anterior (120); enquanto que as colocações ao longo do mês foram apenas 52, registando-se quebras de 46,9% face a Novembro (98) e de 44,7% face a Dezembro de 2019 (94).

Com estes 20.116, a Madeira atinge o valor mais alto em quase quatro anos ou, mais precisamente, 47 meses. Desde Fevereiro de 2017 (20.098) que não havia tantos desempregados inscritos, sendo que em Janeiro desse ano atingira-se 20.296 desempregados. A recuperação foi sendo feita gradualmente até atingir-se o número de desempregados registados mais baixo do período em análise, em Setembro de 2019 (14.865). O recorde histórico de desempregados registados na RAM ainda é Fevereiro de 2013, mês em que 24.976 estavam registadas à procura de emprego.