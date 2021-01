Madeira regista mais 148 casos de covid-19

Hoje há 148 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 3.639 casos confirmados de covid-19 no território regional.

Trata-se de seis casos importados (quatro provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da Região Autónoma dos Açores e um da Alemanha) e 142 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. As investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido, esta segunda-feira, pela Direcção Regional de Saúde (DRS), há também a assinalar mais 66 casos recuperados, totalizando 1.930 doentes que já recuperaram da doença na Região.

Como já foi noticiado, há dois novos óbitos a reportar esta segunda-feira, subindo para um total de 29 óbitos associados à covid-19.

1680 casos activos, 69 pessoas hospitalizadas e 283 situações em estudo

Nesta altura, estão 1.680 casos activos, dos quais 118 são importados e 1.562 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 69 pessoas se encontram hospitalizadas (66 em Unidades Polivalentes e 3 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 57 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 283 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.