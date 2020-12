Presidente do Governo visita trabalhos de limpeza em Ponta Delgada

O presidente do Governo Regional vai deslocar-se na tarde deste sábado à freguesia de Ponta Delgada para verificar os trabalhos de limpeza que estão a decorrer.

A visita presidencial ocorre cerca de 24 horas após o pedido de ajuda lançado pelo autarca Miguel Freitas e depois de estarem praticamente desobstruídos os acessos às freguesias de Ponta Delgada e de Boaventura.

Até ao momento coube ao secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas, Pedro Fino, a missão de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, desde o final do dia de Natal, tendo reunido com o Serviço Municipal de Protecção Civil e com as entidades locais, mobilizando meios para proceder à limpeza das vias.