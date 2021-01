Funcionária do Lar São Bento com Covid-19

Uma funcionária do Lar São Bento, na Ribeira Brava, testou positivo para a Covid-19. Todos os colaboradores foram testados, não tendo sido detectado qualquer outro caso de infecção.

Pese embora se trate de uma colaboradora de apoio directo aos utentes, o risco será diminuto, uma vez que há já alguns dias que a mesma não estava ao serviço, por força do esquema de trabalho em espelho. Isso mesmo deu conta, ao DIÁRIO, a assessora técnica da instituição, que salientou a importância de todas as medidas preventivas implementadas desde Março e reforçadas a partir do momento em que o risco de contágio do concelho da Ribeira Brava foi agravado.

Ainda assim, Maria Carlos garante que "foram tomadas todas as medidas necessárias face à situação". E embora as autoridades de saúde não entendessem ser necessária a testagem dos colaboradores, a direcção do lar resolveu avançar com esse rastreio. Como referido, todos testaram negativo para a Covid-19.

De entre as medidas no terreno, a técnica destaca o uso de equipamentos de protecção adequados por todos os colaboradores, a utilização de máquinas de desinfecção à entrada e o trabalho em espelho.