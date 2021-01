Um ano sem cruzeiros na Madeira. Praticamente sem paquetes desde 14 de Março, o Porto do Funchal registou perdas de 75% nas escalas em 2020. Governo investe 600 mil euros na gare marítima para a triagem de passageiros e acredita que a retoma virá dentro de dois meses. Esta é a manchete do DIÁRIO deste sábado que pode ler na página 21.

Nesta edição, destaque ainda para a limpeza das ribeiras. Seis empresas limpam ribeiras sem concurso. As intervenções com “urgência imperiosa” em quatro cursos de água justificam ajuste directo. “Material excedentário” da tempestade ‘Filomena’ poderá ser reaproveitado. Biólogo Hélder Spínola vaticina declínio de uma das ribeiras mais bem preservadas da ilha. Uma reportagem para ler nas páginas 8 e 9.

O Orçamento Participativo do Funchal é outro dos assuntos que merece destaque na capa do DIÁRIO. Mais de 3 mil já votaram no Orçamento Participativo da Câmara Municipal do Funchal que tem em concurso 33 propostas candidatas a meio milhão de euros. A eleição termina amanhã. Saiba mais na página 2.

Os números da Covid-19 continuam alarmantes com 140 novos casos na Região. A Madeira registou ontem um novo máximo diário, tendo agora 1503 casos activos.

Há ainda 24 utentes do Atalaia com teste rápido positivo e a vacinação no privado só em Fevereiro ou Março. Temas para ler nas páginas 6 e 7 deste matutino.

Noutra matéria, a Ordem para recolher destrava assaltos e vandalismo. Há um empresário dorme no bar para afugentar ladrões, um fogo em contentor ameaçou Mercado da Penteada e uma quadrilha usa carro roubado em Santana para arrombar boutique no Caniço. Tudo para ler nas páginas 10 e 11.

