Madeira foi a região com melhor taxa de ocupação hoteleira até Novembro de 2020

No acumulado de Janeiro a Novembro de 2020, o alojamento turístico na Madeira acumulou pouco mais de 2,3 milhões de dormidas, 112,6 mil dos quais no último mês contabilizado (Novembro), que registou uma quebra de 75,9% face a Novembro de 2019, enquanto que no acumulado dos 11 meses do ano passado, registou-se uma quebra de 67,1%. Com números demasiadamente negativos para se encontrar algo de positivo no ano pandémico deixado para trás, resta olhar para as taxas de ocupação até Novembro, quase 32% que, apesar de representar uma diminuição de 27,2 pontos percentuais face a 2019 e ser a segunda maior quebra (só Lisboa perdeu mais), mostra que no capítulo da taxa de ocupação, a região autónoma foi a única a superar os 30 pontos, com a média nacional nos 24,9%.