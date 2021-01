Já são conhecidos vencedores do 9.º Concurso de Vitrinismo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) - Câmara de Comércio e Industria da Madeira, distinguiram os vencedores da 9.º Edição do Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas dos estabelecimentos comerciais da cidade do Funchal durante as festividades de Natal de 2020.

Os grandes vencedores desta edição foram o restaurante MadCuba, em primeiro lugar, com um prémio no valor de 1000 euros, a pastelaria Penha d’Águia, em segundo lugar, com um prémio de 800 euros, a loja Mãos de Fada, em terceiro lugar, com um prémio de 600 euros, a Cristalândia, em quarto lugar, com um prémio de 400 euros, e em quinto lugar, a Petite Pâtisserie com um prémio de 200 euros.

A avaliação final teve por base quatro critérios: utilização de material reciclável (25%), criatividade (25%), impacto visual (25%) e votação do público (25%).

Numa altura em quem os nossos comerciantes mais necessitavam, decidimos manter esta iniciativa para potenciar uma maior dinâmica de vendas e contribuir para a dinamização do comércio local e para a regeneração da economia da cidade do Funchal". Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia

O autarca disse ainda que devido às actuais restrições pandémicas “os prémios serão entregues em cerimónia pública e agendar oportunamente”, salientando ainda que o Concurso de Vitrinismo tem “vindo a crescer ao longo das últimas edições, não só em número de participações, que este ano atingiu os 48 concorrentes, mas também no valor dos prémios que foram aumentados de forma significativa, totalizando os 3 mil euros.”