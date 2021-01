Rubina Leal apela à responsabilidade individual para "evitar mais restrições"

O Grupo Parlamentar do PSD apelou, esta sexta-feira (dia 15 de Janeiro) ao cumprimento das medidas de combate e prevenção à covid-19, lembrando que "esta é uma responsabilidade que cabe a todos".

“Nos momentos difíceis que nós vivemos exige-se a todos responsabilidade”, afirmou a deputada Rubina Leal, numa iniciativa realizada junto à Assembleia Legislativa da Madeira, sublinhando que “todos nós somos agentes de saúde pública, todos nós temos um papel fundamental”, pelo que se “exige responsabilidade não só dos decisores políticos, das instituições, das organizações, dos cidadãos, mas de cada um de nós”.

A deputada salientou que as novas medidas implementadas pelo Governo Regional, que vigoram desde o dia 13 de Janeiro, até ao final do mês, “só terão eficácia e sucesso se todos nós cumprirmos a nossa parte".

"E isso que tem de acontecer", caso contrário será "necessário adoptar outras medidas mais restritivas, como acontece ao nível nacional”, alerta.

Rubina Leal lembrou ainda que “somos os únicos vetores de transmissão do vírus”, pelo que reforçou o apelo para que todos para que “se resguardem” e "cumpram com as medidas que estão a ser preconizadas pelo Governo Regional".

Os casos de covid-19 têm vindo a aumentar no arquipélago. Segundo a Direção Regional da Saúde, a Madeira registou desde o início da pandemia e até 14 de Janeiro, 3.078 casos confirmados de covid-19 e 23 óbitos.