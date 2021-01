Território Norte australiano vai acolher 155 trabalhadores timorenses

O Governo do Território Norte da Austrália autorizou a ida de até 155 trabalhadores timorenses para apoiar na temporada da melancia em quintas da região, disse hoje à Lusa a embaixadora timorense em Camberra, Inês Almeida.

"Tivemos agora a confirmação dos responsáveis do Northern Territory Farmers de que o Governo regional aceita que os trabalhadores timorenses possam ir para a temporada da melancia que começa em março", disse Inês Almeida.

"É uma boa noticia porque as autoridades regionais estavam relutantes em aceitar a vinda dos timorenses por receios da covid-19", acrescentou.

A diplomata explicou que vai ser agora definido um programa de recrutamento, em coordenação com as autoridades em Timor-Leste.

"Devido à quarentena que é necessário fazer em Darwin, antecipa-se que os trabalhadores venham em grupos de 20 por semana", referiu.

Apesar das preocupações das autoridades regionais, Inês Almeida disse ter conseguido demonstrar que "Timor-Leste estava em ótimas condições em termos de covid-19".

Este é um caso, disse, em que beneficiam os trabalhadores timorenses, mas também os agricultores do Território Norte que, como outros em vários pontos do país, se debatem com a escassez de mão de obra.

"Os timorenses têm muito boa reputação na Austrália, são bons trabalhadores e são muito bem considerados", disse.

Este é o segundo grupo de trabalhadores timorenses a poder ir para a Austrália desde que os programas de trabalhadores sazonais foram suspensos devido à pandemia da covid-19.

Em dezembro, um primeiro grupo de cerca de 160 trabalhadores viajou para a Tasmânia para trabalhar em quintas do setor do morango e outras frutas.

"Tem que ser passo a passo, porque cada estado tem o seu regulamento. O próximo passo é o estado de Vitória. Estamos a ver como podemos trazer trabalhadores timorenses", disse Inês Almeida.

Contactado pela Lusa, Paul Burker, responsável do Northern Territory Farmers, remeteu comentários para sexta-feira.