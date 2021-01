PSD congratula-se pela asfaltagem da Estrada Conde Carvalhal

Os representantes do PSD da freguesia de São Gonçalo foram para a rua esta quarta-feira e fizeram questão de se congratularem com os trabalhos de asfaltagem da Estrada Conde Carvalhal, cujo tapete está a ser estendido entre a zona do Chão da Loba e o Largo de São Gonçalo, numa intervenção à qual o PSD "tem vindo a insistir, ao longo dos últimos anos e, particularmente, no ano passado, com posições que, em Agosto de 2020, foram de imediato recusadas".

"Apesar do PSD ser acusado de ter chumbado o Orçamento do Executivo Municipal do Funchal e pese embora, também aqui na Junta e na Assembleia de Freguesia, sermos acusados de estar sempre contra e vermos rejeitadas todas as nossas iniciativas, é de louvar que, mesmo recusadas, sejam as nossas propostas e ideias a avançar para o terreno, em benefício da população", afiançam os social-democratas.

Há muito que a Comissão Política do PSD de São Gonçalo alerta para o estado de degradação evidente desta estrada e para a falta de segurança da mesma, atendendo não só aos moradores da zona como, também, aos milhares de pessoas que diariamente por aqui circulam e sempre nos foi dito que nada podia ser feito.

Sem deixar de vincar a "falta de seriedade e o oportunismo político desta obra, em ano eleitoral", o PSD não deixa de se congratular pela empreitada ter avançado, “até porque o que está em causa é o interesse da população e esse fica finalmente garantido".

Por isso, na óptica desta Comissão Política, "fica provado, mais uma vez, que a acção da Junta de São Gonçalo é uma acção em reacção, é uma acção em função dos alertas e das denúncias que são deixadas e que este é apenas mais um exemplo que aumenta a motivação para que o PSD continue a fazer o seu trabalho e a reforçar o seu compromisso com quem vive no concelho do Funchal e, neste particular, na freguesia de São Gonçalo”.