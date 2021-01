Não haverá restrições nas viagens para a Madeira

Tendo em conta o regresso ao dever de recolhimento domiciliário, em Portugal, tal como aconteceu em Março e em Abril, o primeiro-ministro, António Costa, salientou que não irá haver restrições nos voos de e para a Madeira.

"Nunca introduzimos quaisquer restrições aos voos para as Regiões Autónomas. O princípio da continuidade territorial tem de ser assegurado e da nossa parte nunca haverá qualquer restrição para voos de e para as Regiões Autónomas", disse, logo após a reunião do Conselho de Ministros, que determinou novas medidas de confinamento a entrarem em vigor a partir da meia-noite desta sexta-feira, dia 15 de Janeiro.